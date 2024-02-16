В Тернополе нашли тело пенсионерки в чемодане (фото 18+)

Погибшей примерно 60-70 лет

В Тернопольской области в пятницу, 16 февраля в парке две девочки нашли чемодан с трупом женщины внутри. Дети на жуткую находку наткнулись вечером возле пруда в парке.

Об этом пишет портал ZAXID.NET. Спикер полиции Тернопольщины Сергей Крета подтвердил информацию журналистам.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Чемодан открыли, внутри находилось тело женщины", – рассказал Сергей Крета

Он добавил, что предварительно, погибшей с виду примерно 60-70 лет. Из-за того, что она была очень сильно худа, кому-то удалось поместить ее тело в чемодан.

Чемодан с трупом

Следователи отмечают, что произошло это в центре Тернополя в парке "Сопильче" вблизи пруда. На место вызвали полицейских и судебно-медицинских экспертов.

Погибшая женщина

Погибшая пенсионерка

В полиции заметили, что тело не расчленено. Причина смерти устанавливается, ведь на первый взгляд признаков насильственных действий не видно.

Тело женщины в чемодане

Предварительно правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (убийство). Полицейские проводят оперативные розыски, чтобы установить причастных к этому преступлению.

Ранее "Телеграф" писал, что полиция задержала членов "семейной" банды, готовивших покушение на депутата.