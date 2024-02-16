В Тернополе нашли тело пенсионерки в чемодане (фото 18+)
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Погибшей примерно 60-70 лет
В Тернопольской области в пятницу, 16 февраля в парке две девочки нашли чемодан с трупом женщины внутри. Дети на жуткую находку наткнулись вечером возле пруда в парке.
Об этом пишет портал ZAXID.NET. Спикер полиции Тернопольщины Сергей Крета подтвердил информацию журналистам.
"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Чемодан открыли, внутри находилось тело женщины", – рассказал Сергей Крета
Он добавил, что предварительно, погибшей с виду примерно 60-70 лет. Из-за того, что она была очень сильно худа, кому-то удалось поместить ее тело в чемодан.
Следователи отмечают, что произошло это в центре Тернополя в парке "Сопильче" вблизи пруда. На место вызвали полицейских и судебно-медицинских экспертов.
В полиции заметили, что тело не расчленено. Причина смерти устанавливается, ведь на первый взгляд признаков насильственных действий не видно.
Предварительно правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (убийство). Полицейские проводят оперативные розыски, чтобы установить причастных к этому преступлению.
Ранее "Телеграф" писал, что полиция задержала членов "семейной" банды, готовивших покушение на депутата.