У Маріуполі "Урал" протаранив авто з родиною: є жертва

Випадки свавілля російських військових почастішали

На вулиці Купріна в окупованому Маріуполі російська військова вантажівка "Урал" наїхала на легковий автомобіль, в якому знаходилася родина. Водій загинув на місці, його дружину з дитиною доправили до лікарні.

Про цей інцидент проінформувала Маріупольська міська рада. Представники влади зазначили, що таких випадків стає дедалі більше, адже російські військові не дотримуються правил дорожнього руху (ПДР).

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"Такі аварії за участю російських військових стали досить частими випадками. Окупанти не дотримуються жодних правил дорожнього руху, вважаючи, що їм закони не писані. Жертвами стають маріупольці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Маріуполь був серйозно зруйнований під час російських бомбардувань. За деякими даними, у місті знищено понад 90% будівель. 86 із 89 закладів освіти зруйновано.

Однак росіяни замість того, щоб активно відбудовувати захоплений Маріуполь, намагаються впливати на мешканців, що залишилися. Наприкінці січня стало відомо, що вони відновили комсомол у місті. Окупанти намагаються вселити позитивне ставлення до радянського минулого.

Раніше "Телеграф" поінформував про зйомку нових пропагандистських роликів у Маріуполі. Цього разу українських військових звинуватили у тому, що вони нібито пили кров немовлят.