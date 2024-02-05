У Києві з вікна багатоповерхівки випала жінка: подробиці трагедії (фото 18+)

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству

У понеділок, 5 лютого, у Святошинському районі Києва молода жінка впала з висоти. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм вона померла на місці події.

Про це повідомив київський телеграм-канал "Київ без цензури". Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

Відомо, що трагічний інцидент стався на вулиці Анатолія Петрицького, 21-а, що у Святошинському районі Києва. Тут із вікна квартири, розташованої на шостому поверсі, випала жінка.

Жінка померла на місці події

На місце події викликали швидку та правоохоронців, проте медики лише констатували смерть жінки. За попередніми даними, загибла проживала у цьому ж будинку.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Трагедія сталася на вулиці Анатолія Петрицького, 21а

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Печерському районі Києва молодий чоловік упав із висоти. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм людина померла на місці події.