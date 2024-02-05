В Киеве из окна многоэтажки выпала женщина: подробности трагедии (фото 18+)
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Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию
В понедельник, 5 февраля, в Святошинском районе Киева молодая женщина упала с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Об этом сообщил киевский Телеграмм-канал "Киев без цензуры". Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.
Известно, что трагический инцидент произошел по улице Анатолия Петрицкого, 21-а, что в Святошинском районе Киева. Здесь из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, выпала женщина.
На место происшествия вызвали скорую и правоохранителей, однако медики лишь констатировали смерть женщины. По предварительным данным, погибшая проживала в этом доме.
Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Печерском районе Киева молодой мужчина упал с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм человек скончался на месте происшествия.