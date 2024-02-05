В Киеве из окна многоэтажки выпала женщина: подробности трагедии (фото 18+)

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию

В понедельник, 5 февраля, в Святошинском районе Киева молодая женщина упала с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщил киевский Телеграмм-канал "Киев без цензуры". Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

Известно, что трагический инцидент произошел по улице Анатолия Петрицкого, 21-а, что в Святошинском районе Киева. Здесь из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, выпала женщина.

Женщина скончалась на месте происшествия

На место происшествия вызвали скорую и правоохранителей, однако медики лишь констатировали смерть женщины. По предварительным данным, погибшая проживала в этом доме.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Трагедия произошла по улице Анатолия Петрицкого, 21а

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Печерском районе Киева молодой мужчина упал с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм человек скончался на месте происшествия.