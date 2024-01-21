"Місце смерті": у притулку під Києвом собаки живуть у жахливих умовах, що кажуть господарі (відео)

Чотирилапі голодують і змушені харчуватися трупами

На Київщині притулок для тварин перетворився на втілення смерті. Відео звідти прямо зараз поширюються мережею, шокуючи українців.

Як пише користувач Руслана Коко, йдеться про притулок DOG HELP UKRAINE, розташований у селі Підлісся Броварського району Київської області. Вона закликає до термінового розголосу, адже кадри з відео шокують.

На них можна побачити, як собаки тупцюють по кістках у вольєрі зовсім непридатному для життя. Стверджується, що чотирилапі голодують і змушені харчуватися трупами інших тварин, інколи ж і один одним. Також на землі можна розрізнити серед інших залишків труп кози.

"@dog_help_ukraine_original місце смерті. Десятки тварин втомилися, десятки валяються мертві, а їх їдять інші тварини. Терміново потрібна розголос про діяльність цих осіб. Робіть ріпости!" — Написала жінка.

Ще одна небайдужа користувач @zavitaevall показала більше кадрів з того ж притулку, де тварини живуть у холоді та голоді серед куп сміття та залишків розірваних тварин.

Тим часом на сторінці притулку DOG HELP UKRAINE original у Instagram розповіли, що нібито роблять все можливе.

"У нашому притулку зараз дійсно важкі часи, на жаль, великі проблеми з постачанням кормів, написано більше 20 запитів та допомоги немає. Робочі то п’ють щось ще щось…..І коли вони в запої і не прибрано і брудно і ми їдемо і прибираємо і годуємо самі ….

Ми перебиваємося як можемо ! А саме — каркаси, кістки, каші, фарш, тушки телят і кіз з супутніх ферм коли є корм то звісно корм то корм . Будь-яке бажання щось робити коли тебе лише цькують тикають ту Майбороду вскрізь де тільки можна, а на ділі допомоги 0", — кажуть там.

Слід також зазначити, що вищезгаданій особі, на прізвище Майборода, ще в 2019 році оголосили про підозру в навмисному жорстокому поводженні з тваринами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві невідомі викинули у сміттєвий бак свійських тварин.