Підозрюють військового: на Донеччині знайшли вбитими 2 поліцейських та 2 цивільних жінок

Правоохоронці проводять низку експертиз

В суботу, 20 січня, в місті Лиман Донецької області було знайдено убитими двох поліцейських та двох цивільних жінок. За цим фактом працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Національної поліції Україні проводять досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Зазначається, що за підозрою у скоєнні злочину затримано військовослужбовця Національної гвардії.

За даними правоохоронців, вранці 20 січня у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Миколаївській області військовослужбовець застрелив заступника командира роти. Після цього боєць застрелився і сам.