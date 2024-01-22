Подозревают военного: в Донецкой области нашли убитыми 2 полицейских и 2 гражданских женщин

Правоохранители проводят ряд экспертиз

В субботу, 20 января, в городе Лиман Донецкой области были найдены убитыми двое полицейских и две гражданские женщины. По этому факту работники Государственного бюро расследований при содействии Национальной полиции проводят досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что по подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Национальной гвардии.

По данным правоохранителей, утром 20 января в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с выехавшими по вызову полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери.

Следователи ГБР в рамках открытого уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины проводят комплекс мер по установлению объективных обстоятельств происшествия. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Николаевской области военнослужащий застрелил заместителя командира роты. После этого боец застрелился и сам.