Прив'язав корову ланцюгом до трактора і тягав по селу: на Хмельниччині суд виніс вирок живодеру (фото)

Має виплатити власниці корови сім тисяч гривень

У Хмельницькій області суд виніс вирок у справі знущання над коровою. Обвинуваченого 22-річного чоловіка покарали умовним терміном.

Про це стало відомо з вироку Красилівського районного суду. Чоловіка засудили до п'яти років в'язниці з іспитовим строком у два роки. Він має виплатити власниці корови сім тисяч гривень.

Зазначимо, що у травні минулого року він прив’язав корову металевим ланцюгом до причепа трактора та поїхав. Спочатку тварина бігла за ним, а потім впала, отримавши багато травм.

Знущання над коровою

Знущання над коровою

Адвокат обвинуваченого у суді попросив врахувати щире каяття свого підзахисного та його хворобу. А донька власниці корови каже, що вирок, можливо, не такий, на який заслуговує зловмисник.

Вирок суду

"Зловмиснику присуджено покарання у вигляді іспитового строку (умовно) на два роки. За весь цей час, поки ми доводили, що над нашою коровою познущалися, багато чула слів: "Для чого тобі це? Не витрачай час і нерви. Залиш як є!" Але не здалася уся родина — справа доведена. Вирок, можливо, не такий, на який заслуговує зловмисник, але вирок є! Не буду висловлювати свою думку про правову систему, бо не вистачить слів (будуть нецензурні), тому змовчу", — написала Людмила Булка.

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