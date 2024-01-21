"Место смерти": в приюте под Киевом собаки живут в ужасающих условиях, что говорят хозяева (видео)

Четырехлапые голодают и вынуждены питаться трупами

На Киевщине приют для животных превратился в воплощение смерти. Видео оттуда прямо сейчас распространяются по сети, шокируя украинцев.

Как пишет пользователь Руслана Коко, речь идет о приюте DOG HELP UKRAINE, расположенного в селе Подлесье Броварского района Киевской области. Она призывает к срочной огласке ведь кадры с видео шокируют.

На них можно увидеть, как собаки топчутся по костям в вольере совершенно непригодном для жизни. Утверждается, что четырехлапые голодают и вынуждены питаться трупами других животных, а иногда и друг другом. Также на земле можно различить посреди остальных остатков труп козы.

"@dog_help_ukraine_original место смерти. Десятки животных устали, десятки валяются мертвые, а их едят другие животные. Срочно нужна огласка о деятельности этих лиц. Делайте репосты!!!" — написала женщина.

Еще одна неравнодушная пользователь @zavitaevall показала больше кадров из того же приюта, где животные живут в холоде и голоде среди куч мусора и остатков разорванных животных.

Тем временем на странице приюта DOG HELP UKRAINE original в Instagram рассказали, что якобы делают все возможное.

"В нашем приюте сейчас действительно трудные времена, к сожалению, большие проблемы с поставкой кормов, написано более 20 запросов и помощи нет. Рабочие то пьют то еще что-то….И когда они в запое и не убраны и грязно и мы едем и убираем и кормим сами….

Мы перебиваемся как можем! А именно — каркасы, кости, каши, фарш, тушки телят и коз из сопутствующих ферм когда есть корм то конечно корм то корм. Любое желание что-то делать когда тебя только травят тыкают ту Майбороду везде где только можно, а на деле помощи 0", — говорят там.

Следует также отметить, что вышеуказанной личности, по фамилии Майборода, еще в 2019 году объявили о подозрении в умышленном жестоком обращении с животными.

​Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве неизвестные выбросили в мусорный бак домашних животных.