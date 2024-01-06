Загадочный случай: на Киевщине в доме обнаружили трупы людей и кошки (фото 18+)

Причины произошедшего предстоит установить следствию

В субботу, 6 января, в Броварах Киевской области на территории частного дома были обнаружены бездыханные тела троих взрослых людей. Все они лежали на полу в разных комнатах.

Стоит отметить, что возле людей также лежал труп серого кота. Об этом на своей официальной странице в Фейсбук сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Так, в Броварах в одном из частных домов, расположенных по улице Шолом-Алейхема, были обнаружены тела двух женщин и одного мужчины. Все они лежали в произвольных позах на полу в разных комнатах.

Рядом с людьми на полу был обнаружен труп домашнего кота.

На месте происшествия работали все экстренные службы: спасатели, медики, газовщики и правоохранители. Причины произошедшего устанавливаются.

Как оказалось, целая семья погибла из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства данного инцидента. По факту гибели людей проводится расследование.

Трагедия произошла в частном доме в Броварах

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