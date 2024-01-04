На Київщині бус злетів з дороги та перекинувся: серед постраждалих — підліток (фото)

Причини та обставини аварії належить встановити правоохоронцям

У четвер, 4 січня, у Броварському районі Київської області сталася масштабна ДТП із постраждалими. Так, на трасі неподалік села Залісся водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, злетів з проїжджої частини та опинився у кюветі.

Внаслідок події щонайменше постраждало п’ятеро людей. Про це повідомили у прес-службі поліції Київщини.

Відомо, що 53-річний водій мікроавтобуса Opel втратив контроль над транспортним засобом та злетів із траси. В результаті події бус перекинувся на бік і опинився в кюветі.

Аварія сталася неподалік села Залісся, яке входить до Великодимерської громади Броварського району Київської області.

Аварія сталася біля села Залісся

На місці аварії працювали правоохоронці, медики швидкої допомоги та рятувальники. За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей, серед яких — 15-річна дівчинка-підліток.

Усіх постраждалих доставлено до медустанов. Про рівень тяжкості отриманих ними травм не повідомляється.

За попередніми даними, винуватцем ДТП став саме водій мікроавтобуса, який не врахував дорожню обстановку в умовах погіршення погодних умов і порушив правила ПДР.

У будь-якому разі по цій справі буде проведено розслідування. Причини та обставини аварії належить встановити правоохоронцям.

Місце ДТП

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині сталася смертельна аварія: Infiniti розірвало навпіл (фото). Смертельна ДТП сталася у Васильківському районі Київської області, неподалік смт Гребінки, на 68 кілометрі траси "Київ-Одеса". Внаслідок аварії всі транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, а у Infiniti від удару відірвало дах і буквально розірвало авто навпіл. На жаль, відомо, що від отриманих травм померло двоє людей, які перебували в салоні одного з легкових автомобілів.