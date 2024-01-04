На Киевщине бус слетел с дороги и перевернуля: среди пострадаших - подросток (фото)

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить правоохранителям

В четверг, 4 января, в Броварском районе Киевской области произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Так, на трассе неподалеку от села Залесье водитель микроавтобуса не справился с управлением, слетел спроезжей части и оказался в кювете.

В результате произошедшего по меньшей мере пострадало пятеро людей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Известно, что 53-летний водитель микроавтобуса Opel утратил контроль над транспортным средством и слетел с трассы. В результате произошедшего бус перевернулся на бок и оказался в кювете.

Авария произошла неподалеку от села Залесье, которое входит в Великодымерскую громаду Броварского района Киевской области.

Авария произошла возле села Залесье

На месте аварии работали правоохранители, медики скорой помощи и спасатели. По предварительным данным, в результате ДТП пострало пять человек, среди которых — 15-летняя девочка-подросток.

Все пострадавшие доставлены в медучреждения. О степени тяжести полученных ними травм не сообщается.

По предварительным данным, виновником ДТП стал именно водитель микроавтобуса, который не учел дорожную обстановку в условиях ухудшения погодных условий и нарушил правила ПДД.

В любом случае по данному делу будет проведено расследование. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить правоохранителям

Место ДТП

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине произошла смертельная авария: Infiniti разорвало пополам (фото). Смертельное ДТП произошло в Васильковском районе Киевской области, неподалеку от пгт Гребенки, на 68 километре трассы "Киев-Одесса". В результате аварии все транспортные средства получили значительные механические повреждения, а у Infiniti, от удара, оторвало крышу и буквально разорвало авто пополам. К сожалению, известно, что от полученных травм скончалось два человека, которые находились в салоне одного из легковых автомобилей.