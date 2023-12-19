На Київщині сталася смертельна аварія: Infiniti розірвало навпіл (фото)

На місці аварії працювали медики, рятувальники та правоохоронці

У вівторок, 19 грудня, на відрізку траси "Київ-Одеса" дорогу не поділили вантажівка та одразу два легкові автомобілі. В результаті аварії транспортні засоби розкидало по проїжджій частині, а Infiniti буквально розірвало навпіл.

Внаслідок аварії загинуло двоє людей, які перебували в салоні одного з легковиків. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини.

Смертельна ДТП сталася у Васильківському районі Київської області, неподалік смт Гребінки, на 68 кілометрі траси "Київ-Одеса". Внаслідок аварії всі транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, а у Infiniti від удару відірвало дах і буквально розірвало авто навпіл.

На трасі лежали частини автомобілів і рух на цій ділянці був значно ускладнений. За попередніми даними, тут зіткнулися вантажівка та два легковики.

На жаль, відомо, що від отриманих травм померло двоє людей, які перебували в салоні одного з легкових автомобілів. Вік загиблих, на даний момент, не уточнюється.

Місце аварії

На місці працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом буде проведено розслідування.

Місце аварії

ДТП сталося неподалік смт Гребінки

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на трасі під Києвом зіткнулися автобус, вантажівка та легковик : є постраждалі (фото). Усі транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. В аварії постраждало одразу троє людей — ними виявилися пасажирки легкового автомобіля Renault. Усіх жінок госпіталізували.