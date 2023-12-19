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На Київщині сталася смертельна аварія: Infiniti розірвало навпіл (фото)

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
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Місце страшної аварії Новина оновлена 19 грудня 2023, 12:33
Місце страшної аварії. Фото Нацполіція

На місці аварії працювали медики, рятувальники та правоохоронці

У вівторок, 19 грудня, на відрізку траси "Київ-Одеса" дорогу не поділили вантажівка та одразу два легкові автомобілі. В результаті аварії транспортні засоби розкидало по проїжджій частині, а Infiniti буквально розірвало навпіл.

Внаслідок аварії загинуло двоє людей, які перебували в салоні одного з легковиків. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини.

Смертельна ДТП сталася у Васильківському районі Київської області, неподалік смт Гребінки, на 68 кілометрі траси "Київ-Одеса". Внаслідок аварії всі транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, а у Infiniti від удару відірвало дах і буквально розірвало авто навпіл.

На трасі лежали частини автомобілів і рух на цій ділянці був значно ускладнений. За попередніми даними, тут зіткнулися вантажівка та два легковики.

На жаль, відомо, що від отриманих травм померло двоє людей, які перебували в салоні одного з легкових автомобілів. Вік загиблих, на даний момент, не уточнюється.

Фото: Київ INFO
Місце аварії

На місці працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом буде проведено розслідування.

Фото: Київ INFO
Місце аварії
ДТП сталося неподалік смт Гребінки

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на трасі під Києвом зіткнулися автобус, вантажівка та легковик : є постраждалі (фото). Усі транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. В аварії постраждало одразу троє людей — ними виявилися пасажирки легкового автомобіля Renault. Усіх жінок госпіталізували.

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#ДТП #Київська область #Аварія