Поставили на коліна та розстріляли: страта українців на Запорізькому напрямку потрапила на відео

Це вже далеко не перший такий злочин за останній місяць

Російські військові продовжують чинити злочини в Україні. У мережі з’явилося ще одне відео розстрілу українських захисників. Правоохоронці вже відреагували.

Про новий військовий злочин розповів журналіст Андрій Цаплієнко. Він опублікував відео, на якому видно, як трьох чоловіків в українській військовій формі поставили на коліна і розстріляли практично впритул.

"За розстрілом полонених спостерігає людина у формі, яка стоїть за ними, ймовірно, це російський військовий, командувач страти", — припустив журналіст.

Цей відеоролик був знятий за допомогою дрона. За інформацією Цаплієнка, вбитими є українські десантники.

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На черговий злочин уже відреагували в Офісі генерального прокурора. Там поінформували, що відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Також там розповіли деякі подробиці трагедії. За даними правоохоронців, це сталося на Запоріжжі, неподалік від Роботиного. Повідомляється, що спочатку окупанти взяли в полон трьох українців, але вже за годину розстріляли.

Наразі справою зайнялися фахівці СБУ. Вони ведуть досудове розслідування.

"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими", — йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що лише за останній місяць росіяни скоїли одразу кілька таких злочинів. Одна з них стався в Донецькій області. Тоді група окупантів безжально вбила двох українських військових, які вийшли здаватися в полон без зброї.

Ще один випадок стався на лінії фронту в Запорізькій області. На той раз росіяни пішли в атаку на позиції ЗСУ, прикриваючись беззбройними українськими полоненими.

За цими фактами прокуратора веде розслідування. Там пообіцяли, що Росія буде покарана за кожен такий випадок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти розстріляли українського полоненого за слова "Слава Україні".