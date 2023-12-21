Ішла до школи: на Київщині автомобіліст на "зебрі" збив 6-річну дівчинку

Потерпілій знадобилася госпіталізація

У четвер, 21 грудня, на території села Требухів, що на Київщині, водій скоїв наїзд на шестирічну дівчинку, яка йшла до школи. Дитина отримала травми різного ступеня тяжкості та була екстрено госпіталізована.

На місці події працювали правоохоронці та медики. Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Київській області.

Відомо, що в селі Требухів Броварського району Київської області водій автомобіля Volkswagen збив молодшекласницю, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному перехоу. Аварія сталася на вулиці Броварській. Повідомляється, що дівчинка в момент ДТП йшла до школи.

Постраждалу каретою швидкої допомоги доставили до медустанови. У дівчинки діагностували численні садна та забій голови. На щастя, дитина відбулася лише незначними травмами.

Причини та обставини того, що сталося, належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Аварія сталася у селі Требухів

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині вантажівка на смерть збила жінку на переході (фото). Відомо, що аварія зі смертельними наслідками сталася на межі міста Вишневе та села Софіївська Борщагівка. Тут на нерегульованому пішохідному переході водій вантажівки здійснив наїзд на жінку. Від отриманих травм вона, на жаль, померла на місці аварії.