На Київщині вантажівка на смерть збила жінку на переході (фото)

На місці події працювали медики та правоохоронці

У середу, 29 листопада, на виїзді з міста Вишневе, що у Бучанському районі Київської області сталася смертельна ДТП. Тут водій вантажного автобілю здійснив наїзд на жінку.

Від отриманих травм постраждала померла на місці події. Про це повідомляється у Телеграм-каналі "ДТП.Київ". За попередніми даними, жінка переходила дорогу "зеброю".

Аварія сталася на кордоні Вишневого та Софіївської Борщагівки

Відомо, що аварія зі смертельними наслідками сталася на межі міста Вишневе та села Софіївська Борщагівка. Тут на нерегульованому пішохідному переході водій вантажівки здійснив наїзд на жінку. Від отриманих травм вона, на жаль, померла на місці аварії.

Від отриманих травм вона померла на місці аварії

На місці ДТП працювали медики та правоохоронці. За попередніми даними, жінка років 40-50 зі слуховим апаратом переходила "зебру", де немає світлофорів для пішоходів. Тут стоїть лише відповідний знак: "Пішохідний перехід".

У цей момент її збив та переїхав водій вантажівки. Причини та справжні обставини трагедії належить встановити слідству.

На місці ДТП працювали медики та правоохоронці

Від отриманих травм вона померла на місці аварії

На місці ДТП працювали медики та правоохоронці

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині сталася смертельна аварія: машини перетворилися на купи металу (ексклюзивні фото "Телеграфа"). Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На жаль, є загиблі та постраждалі.