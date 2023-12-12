Блискавка вбила молодого футболіста: момент потрапив на відео

У цей час у регіоні ймовірність гроз та ударів блискавок дуже висока

Футболіст Кайо Енріке де Ліма Гонсалвес помер після удару блискавки під час аматорського матчу в Санту-Антоніу-да-Платіна (штат Парана, Бразилія). У листопаді під час гри через проблеми з серцем помер нападник збірної Гани.

Про трагічний інцидент на футбольному полі повідомляє Globo. За інформацією джерела, 21-річний Кайо Енріке загинув, ще шестеро людей отримали поранення.

Трагедія сталася під час поєдинку регіонального аматорського кубка. Де Ліма Гонсалвес грав за ФК "Уніау Жапіренсе". Блискавка вдарила у розпал матчу. П’ятеро постраждалих наразі перебувають у місцевій лікарні. Ще один був доставлений до міської обласної лікарні у тяжкому стані. Усіх потерпілих госпіталізовано з опіками тіла.

У мережі з’явилися кадри, на яких видно, як постраждалих футболістів намагаються евакуювати до лікарні.

Раніше повідомлялося, що в Бельгії під час футбольного матчу помер 25-річний воротар "Вінкель Спорт" Арне Еспіл, якому стало погано після сейву з пенальті. У лютому іспанський футболіст знепритомнів під час матчу і помер.