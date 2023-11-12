Хотів грати в УПЛ: під час матчу в Албанії помер молодий футболіст (відео)

Футболіст знав про свої проблеми зі здоров’ям

У суботу, 11 листопада, під час футбольного матчу помер 28-річний ганський форвард ФК "Егнатія" Рафаель Двамена. У жовтні не стало легенди "Ман Юнайтед" та збірної Англії сера Боббі Чарльтона.

Про смерть Рафаеля повідомляє BBC Sport. Нападник помер під час поєдинку 13-го туру чемпіонату Албанії "Егнатія" — "Партизані".

На 24-й хвилині гри Рафаель раптово знепритомнів. Лікарі блискавично вирушили до гравця, проте врятувати футболіста не вдалося. Двамена помер дорогою до лікарні. Повідомляється, що у 28-річного нападника зупинилося серце.

Додамо, у 2021 році, коли Рафаель виступав за "Блау-Вайс Лінц", у грі Кубка Австрії у нього зупинилося серце, проте тоді життя ганцю врятував імплантований дефібрилятор, встановлений роком раніше. Пізніше Двамена відмовився від нього, заявивши, що інцидент стався нібито через неправильну роботу дефібрилятора.

Найкращі голи Рафаеля Двамени

Зазначимо, за свою кар’єру Двамена виступав за "Аустрію", "Цюрих", "Леванте" та інші клуби. Крім того, на його рахунку 9 матчів за національну збірну Гани, в яких він забив 2 голи. У серпні 2022 року Рафаель перебував на перегляді в луганській "Зорі", а у 2018 році він міг опинитися в донецькому "Шахтарі", але перехід в УПЛ так і не відбувся.

Нагадаємо, 9 липня не стало знаменитого футболіста "Барселони", "Інтера" та збірної Іспанії Луїса Суареса Мірамонтеса.

Раніше повідомлялося, що у віці 45 років в Одесі помер відомий український футболіст Дмитро Каряка.