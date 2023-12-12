Молния убила молодого футболиста: момент попал на видео

В это время в регионе вероятность гроз и ударов молний очень высока

Футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвес умер после удара молнии во время любительского матча в Санту-Антониу-да-Платина (штат Парана, Бразилия). В ноябре во время игры из-за проблем с сердцем скончался нападающий сборной Ганы.

О трагическом инциденте на футбольном поле сообщает Globo. По информации источника, 21-летний Кайо Энрике погиб, еще шестеро человек получили ранения.

Трагедия произошла о время поединка регионального любительского кубка. Де Лима Гонсалвес играл за ФК "Униау Жапиренсе". Молния ударила в самый разгар матча. Пятеро пострадавших на данный момент находятся в местной больнице. Еще один был доставлен в городскую областную больницу в тяжелом состоянии. Все потерпевшие госпитализированы с ожогами тела.

В сети появились кадры, на которых видно, как пострадавших футболистов пытаются эвакуировать в больницу.

Ранее сообщалось, что в Бельгии во время футбольного матча умер 25-летний вратарь "Винкель Спорт" Арне Эспил, которому стало плохо после сейва с пенальти. В феврале испанский футболист потерял сознание во время матча и скончался.