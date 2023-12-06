Один з пасажирів залишився без ніг: на Одещині п'яний поліцейський скоїв серйозну ДТП (фото)

Інший пасажир отримав важкі травми

У вівторок, 5 грудня, в Одеській області поблизу села Єреміївка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі правоохоронця. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньої пригоди.

Як повідомляє пресслужба Бюро, за попередніми даними слідства, правоохоронець перебував за кермом з ознаками сп'яніння. Він здійснив зіткнення з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обох травмованих було госпіталізовано.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Єреміївка на мапі

Нагадаємо, у вівторок, 5 грудня, пізно увечері на трасі Київ-Чоп у Житомирській області сталася ДТП без постраждалих, проте рух по даній трасі було перекрито.