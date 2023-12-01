У Києві чоловік вистрибнув із вікна багатоповерхівки та впав на козирок під'їзду

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству

У п’ятницю, 1 грудня, у Дніпровському районі Києва чоловік вистрибнув із вікна багатоповерхівки. Очевидцями трагедії стали випадкові перехожі, на очах у яких усе й сталося.

Про це повідомив київський телеграм-канал "Лівий берег Київ". Відео у соцмережі опублікували люди, які стали безпосередніми свідками суїциду.

Так, на вулиці Микільсько-Слобідській, 6/2 із вікна п’ятого поверху вистрибнув чоловік. За попередніми даними, перед стрибком він довго щось кричав, а потім упав із висоти. Трагедія сталася на території багатоповерхового будинку, розташованого неподалік від станції метро "Лівобережна".

Чоловік приземлився на козирок під’їзду і нерухомо лишився там лежати. Які травми він отримав і чи помер від них — невідомо.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Трагедія сталася неподалік станції метро "Лівобережна"

Як раніше повідомляв "Телеграф", у столиці почастішали випадки падіння людей з висоти. Так, на початку листопада в Солом’янському районі Києва сталася трагедія — з відкритого балкона, розташованого на восьмому поверсі, випала молода людина. Він, на жаль, загинув.

А буквально днями стало відомо про те, що у Шевченківському районі столиці з вікна багатоповерхівки випав молодий хлопець. Від отриманих травм він помер на місці події.

Також у Печерському районі Києва молодий чоловік упав із висоти. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм людина померла на місці події.