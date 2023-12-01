В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и упал на козырек подъезда

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию

В пятницу, 1 декабря, в Днепровском районе Киева мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки. Очевидцами трагедии стали случайные прохожие на глазах у которых все и произошло.

Об этом сообщил киевский Телеграмм-канал "Левый берег Киев". Видео в соцсети опубликовали люди, которые стали непосредственными свидетелями суицида.

Так, на улице Никольско-Слободской, 6/2 из окна пятого этажа выпрыгнул мужчина. По предварительным данным, перед прыжком он долго что-то кричал, а затем упал с высоты. Трагедия произошла на территории многоэтажного дома, расположенного неподалеку от станции метро "Левобережная".

Мужчина приземлился на козырек подъезда и неподвижно остался там лежать. Какие травмы он получил и скончался ли от них — неизвестно.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Трагедия произошла неподалеку от станции метро "Левобережная"

Как ранее сообщал "Телеграф", в столице участились случаи падения людей с высоты. Так в начале ноября в Соломенском районе Киева произошла трагедия — с открытого балкона, расположенного на восьмом этаже, выпал молодой человек. Он, к сожалению, погиб.

А буквально на днях стало известно о том, что в Шевченковском районе столицы из окна многоэтажки выпал молодой парень. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Также в Печерском районе Киева молодой мужчина упал с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм человек скончался на месте происшествия.