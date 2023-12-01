Ножеве поранення замість прощання: одеситка своєрідно спробувала позбутися гостя

Нав’язливий гість виявився джентльменом

На Одещині мешканка Балти випивала зі знайомим у себе вдома, а потім попросила його піти. Коли гість відмовився залишати її оселю, жінка завдала йому удару ножем.

Гість виявився джентльменом і не став говорити про свою кривдницю, переконуючи поліцейських, що став жертвою випадкового нападу. Про це повідомляє прес-служба ГУНП Одеської області.

"Про госпіталізацію жителя Балти з колото-різаною раною грудної клітки з проникненням у черевну порожнину поліцейських поінформували лікарі "швидкої". Правоохоронцям постраждалий пояснив, що його травмував невідомий чоловік на вулиці. Поліцейські встановили, що постраждалий був травмований за інших обставин", — йдеться у публікації правоохоронних органів.

Поліцейським вдалося з’ясувати, що його ударила ножем жінка, з якою він розпивав спиртні напої. Мало того, усвідомлюючи небезпеку для життя знайомого, вона не стала дзвонити в "швидку". До медиків постраждалий звернувся сам.

У будинку підозрюваної провели обшук. Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили ніж та інші докази. Жінці вже висунули підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 ККУ). Вона зізналася у скоєному та визнала свою провину. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше "Телеграф" писав про мешканця Житомирської області, який напав на сусідів із ножем. Суд ухвалив суворий вирок.