У Києві водій знепритомнів за кермом і протаранив кілька авто: є загиблий

На місці події працювали екстрені служби міста

Масштабна ДТП сталася у четвер, 30 листопада, в Оболонському районі Києва. Так, неподалік торгового центру ТЦ Smart Plaza Obolon зіткнулися відразу три легкові автомобілі.

На місці події працювали правоохоронці та слідчі, а також медики швидкої допомоги. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що на Оболонському проспекті водієві Chevrolet раптово стало погано за кермом і він знепритомнів. В результаті цього неконтрольований автомобіль врізався в Lexus, а потім в "Теслу".

Фото з Телеграм-каналу "ДТП.Київ"

Усі транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. Водій "Шевроле", на жаль, помер на місці події.

Причини та обставини того, що сталося, належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Приблизне місце ДТП

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині вантажівка на смерть збила жінку на переході. На місці ДТП працювали медики та правоохоронці.

За попередніми даними, жінка років 40-50 зі слуховим апаратом переходила "зебру", де немає світлофорів для пішоходів. У цей момент її збив та переїхав водій вантажівки.