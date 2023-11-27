На Київщині прийомна мати жорстоко карала дітей: кадри побиття потрапили до рук поліції (відео)

Жінці може загрожувати тривале ув’язнення

У Фастівському районі Київської області правоохоронці дізналися про те, що мама-вихователька одного з будинків сімейного типу систематично побиває малолітніх та неповнолітніх вихованців. Під опікою у жінки було семеро дітей.

Про факти систематичного насильства заявили старші вихованці. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.

Як виявилося, 59-річна жінка систематично чинила щодо дітей психологічне насильство. Окрім цього вона вона лупцювала своїх вихователів і жорстоко їх карала.

Діти розповіли, що стали свідками того, як мати-вихователь завдавала ударів 13-річному підлітку. Спочатку вона його побивала руками, а потім — металевою ніжкою столу. Хлопця били в голову, проте він встиг захиститися і закритися руками.

На вихованні у будинку сімейного типу перебувало семеро дітей віком від 9 до 15 років. Наразі всі вони вилучені та перебувають у лікарні, де проходять медичний огляд.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину, який кваліфікується як "Катування". Жінці загрожує до 6 років позбавлення волі. Продовжується досудове розслідування.

Варто зазначити, що жінка використовувала ремінь і шланг. Таким чином вона "виховувала" дітей, які, на її думку, себе погано поводили.

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