За гриби поплатився життям: на Запоріжжі "тихе полювання" закінчилося трагедією (фото, відео)

Чоловік хотів забрати снаряд додому

В Оріховському районі Запорізької області похід по гриби закінчився трагічно для 52-річного жителя села Нестерянка. Населений розташований у "сірій" зоні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Запоріжжя. Зазначається, що до торби з грибами чоловік вирішив укинути касетний елемент снаряду РСЗВ, який знайшов у траві. Боєприпас здетонував, спричинивши чоловікові тяжкі поранення, несумісні з життям.

Свідком цього став товариш загиблого. Він і покликав на допомогу правоохоронців. Через розкидані в траві касетні боєприпаси та інші ймовірні вибухонебезпечні "пастки" поліцейські не одразу змогли дістатися до тіла загиблого.

Правоохоронцям довелося звернутися за кваліфікованою допомогою до вибухотехніків. Лише після проведених робіт на потенційно небезпечній території труп вдалося евакуювати.

У поліції вчергове нагадали правила мінної безпеки, які допоможуть врятувати життя. Громадян закликали уникати лісів, полів, парків, узбіч доріг, зруйнованих будинків і мостів на територіях, де велись або ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, 10 липня біля села Рудня-Хочинська на Житомирщині родина поїхала до лісу збирати чорницю на замінованих територіях. Автомобіль підірвався на міні, загинув 23-річний хлопець.