Чорниці важливіші за життя: авто підірвалось на міні поблизу кордону з Білоруссю

Люди проігнорували забороняючі вказівники

У понеділок, 10 липня, біля села Рудня-Хочинська на Житомирщині, родина поїхала до лісу збирати чорницю на замінованих територіях. Автомобіль підірвався на міні, загинув 23-річний хлопець.

Про це повідомила поліція на Житомирщині.

Сім’я проігнорувала попереджувальні вказівники, перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі.

"На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автомобіль натрапив на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій загинув на місці", — розповіли подробиці трагедії в поліції.

Люди заїхали на заміновану територію

Автомобіль підірвався на міні

Загинув молодий чоловік

Правоохоронці закликали мешканців області дотримуватись правил безпеки: зараз у країні діє заборона на відвідування прикордонної зони.

Зокрема, на Житомирщині дозволено відвідувати ліси, крім територій, що розташовані за 20 км від кордону з Білоруссю та окупованих місцевостей. Заборонено відвідування заповідників області. Закрито водоймища, що знаходяться поряд з об’єктами критичної інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", керівник відділу протимінної діяльності ООН Пол Геслоп заявив, що на повне розмінування України знадобиться близько 5 років та 300 мільйонів доларів щороку. При цьому йдеться про ліквідацію лише протипіхотних мін.