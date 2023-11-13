У Києві п’яна жінка викинула з вікна багатоповерхівки цуценя: подробиці

Вчинок киянки вражає своєю жорстокістю

У Києві жінка викинула з вікна багатоповерхового будинку свого цуценя. Як виявилося, власниця тварини перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили команда порятунку тваринз Kyiv Animal Rescue Group, які доставили собаку до ветеринарної клініки. Тварина зазнала травм різного ступеня тяжкості і їй потрібне тривале лікування.

Відомо, що інцидент стався минулими вихідними в одному з районів столиці. З невстановлених причин жінка викинула із вікна шостого поверху цуценя.

Небайдужі громадяни викликали зоорятувальників, які й доправили тварину до клініки. У собаки діагностували забій легень, здуття шлунка, а також запалений кишечник. Кістки, на щастя, виявилися цілими. Тварині потребуватиме тривалого лікування та реабілітації.

На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею "Жорстоке поводження з тваринами".

Причини та обставини того, що сталося, належить встановити слідству.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині жителі розстріляли собаку : злочинців шукають. Повідомляється, що у собаку стріляли із пневматичної зброї. Інцидент стався у Броварах на вулиці Чорних Запорожців.

Очевидці події викликали правоохоронців, проте зловмисникам вдалося втекти. Поранену тварину доставили до ветеринарної клініки, проте врятувати собаку лікарям не вдалося.