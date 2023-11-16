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Хотів порадувати господарку? У Кривому Розі собака приніс додому частину людського тіла (фото)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Фото ілюстративне Новина оновлена 16 листопада 2023, 16:10
Фото ілюстративне. Фото santeplusmag.com

Поліція знайшла інші останки

У Кривому Розі собака після прогулянки приніс додому частину людського тіла. Подія сталась у приватному секторі Центрально-Міського району міста.

Про це пише місцеве видання "Свої. Кривий Ріг". Зазначається, що пес знайшов у приватному секторі у кущах людську ногу.

Коли чотирилапий приніс знахідку додому, господарка тварини перелякалася. Жінка відразу викликала правоохоронців.

Місце знахідки

За попередньою інформацією, правоохоронці також виявили й інші останки тіла, зокрема щелепу. Зазначається, що тіло, ймовірно, колись належало жінці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 листопада у Києві з шостого поверху будинку викинули цуценя. Тварина отримала травми, але її вдалося врятувати.

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#Кривий Ріг #Собака #Труп