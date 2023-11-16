Хотів порадувати господарку? У Кривому Розі собака приніс додому частину людського тіла (фото)
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Поліція знайшла інші останки
У Кривому Розі собака після прогулянки приніс додому частину людського тіла. Подія сталась у приватному секторі Центрально-Міського району міста.
Про це пише місцеве видання "Свої. Кривий Ріг". Зазначається, що пес знайшов у приватному секторі у кущах людську ногу.
Коли чотирилапий приніс знахідку додому, господарка тварини перелякалася. Жінка відразу викликала правоохоронців.
За попередньою інформацією, правоохоронці також виявили й інші останки тіла, зокрема щелепу. Зазначається, що тіло, ймовірно, колись належало жінці.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 листопада у Києві з шостого поверху будинку викинули цуценя. Тварина отримала травми, але її вдалося врятувати.