Живцем спалили племінника: на Київщині судитимуть подружжя

Обвинувачених взято під варту

В Обухівському районі Київщини подружжя поневолило та спалило живцем свого племінника. Сховати тіло їм допомогли спільники.

Про це інформує Київська обласна прокуратура. Зазначається, що Обухівська окружна прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно подружжя за фактами незаконного позбавлення волі та умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 146, п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідчі виявили, що у червні 2023 року подружжя зупинило автомобіль, в якому перебував племінник чоловіка. Здійснивши психологічний тиск, вони змусили його залізти у багажник їхньої машини та привезли до одного з сіл Обухівського району.

На подвір’ї будинку хлопцю зв’язали руки та ноги, при цьому не позбавили можливості пересуватися. Надалі злочинці змусили його пройти на галявину неподалік домоволодіння.

Там уже чоловік передав дружині заздалегідь приготовлену каністру з бензином, з якої вона облила племінника та підпалила. Хлопець помер від отриманих травм.

Під час вбивства на місці злочину знаходився знайомий подружжя, який не знав про злочинні наміри обвинувачених. Після вбивства подружжя покликало ще одного чоловіка, щоб той допоміг їм відвезти тіло у поле, де вони його закопали. Свідків попросили не розповідати нікому про скоєне.

Зазначається, що наразі до суду також скеровані обвинувальні акти стосовно двох вказаних осіб за фактом приховування злочину.

За клопотанням прокуратури обвинувачені у вбивстві знаходяться під вартою. Досудове розслідування здійснювалося слідчими Обухівського райуправління поліції ГУНП в Київській області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 жовтня біля однієї з київських багатоповерхівок, розташованих в Дніпровському районі, п'яний чоловік зарізав неповнолітнього хлопця.