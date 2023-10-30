Влада Ізраїлю підтвердила найгірше

Загибель громадянки Німеччини, яку викрав ХАМАС під час нападу на Ізраїль, підтвердив ізраїльський президент Іцхак Герцог. Він розкрив жахливі подробиці її загибелі.

Про це заявив політик в інтерв’ю Welt. Зазначимо, що йдеться про німку на ім’я Шані Лук. Вона була найвідомішою заручницею ХАМАСу.

Справа в тому, що відео з її викраденням одним із перших поширилося мережею. На шокуючих кадрах можна було бачити, як терористи відвозять понівечене тіло дівчини у невідомому напрямку. У мережі швидко встановили, що дівчина є відвідувачкою музичного фестивалю, що родом із Німеччини. Її впізнали по татуюванню на ногах.

30 жовтня її мати Рікарда Люк в ефірі німецьких телеканалів RTL та ntv розповіла, що дівчина загинула.

Так от, за словами Іцхака Герцога, дівчина була обезголовлена. Політик, вимовляючи ці слова, висловив співчуття сім’ї загиблої.

В той самий час на сторінці МЗС Ізраїлю з’явилося повідомлення, яке розкриває ще більше подробиць смерті Шані. Її тіло вже було знайдено та впізнано. Повідомляється, що після викрадення з фестивалю дівчину катували, а потім провезли Газою напоказ. Після цього, судячи зі слів президента, заручницю обезголовили.

"Шані пережила незбагненні жахіття", — розповіли в МЗС Ізраїлю.

Нагадаємо, що про Шані та інших зниклих дівчат в Ізраїлі ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Раніше ми писали про те, що кількість загиблих в Ізраїлі українців зростає.