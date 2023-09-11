Боявся українців та поляків: син окупанта влаштував різанину у російській школі (фото)

Після нападу у школяра стався напад епілепсії

У Ростовській області у хуторі Червоний Десант 15-річний навчань 9-го класу прийшов до школи з ножем. У ході конфлікту він поранив трьох людей.

Як пишуть російські ЗМІ, поранення отримали вахтерка, вчителька та дідусь першокласниці. Нападника вже затримано.

За даними джерела, 15-річний Григорій Б. прийшов до школи у масці "анонімусу". Коли його побачила вахтерка, вона натиснула на тривожну кнопку, але та не спрацювала. Після цього підліток накинувся на жінку з ножем.

У ситуацію втрутився дідусь першокласниці, який одержав п’ять ножових поранень. У вахтерки та постраждалого педагога порізані руки. Нападника вдалося скрутити батькам учнів.

Під час затримання школяр кричав про те, що йому маряться "поляки та українці, які на нього нападають". Він також казав, що йому страшно.

Пізніше учень зізнався, що хотів напасти на вчительку по суспільствознавству, яка ставить йому погані оцінки. У школі кажуть, що нападник раніше ні з ким не вступав у конфлікти, хоча однокласники називають його дивним, оскільки він перестав із ними спілкуватися.

За уточненими даними, хлопець добре навчався та викладачів не мали до нього претензій. Після нападу у підлітка запідозрили напад епілепсії. Родичі школяра кажуть, що раніше за ним такого не помічали.

Відомо, що Григорій мешкає з бабусею. Нещодавно він бачився з батьком, який служить в армії. Він повернувся з війни, бо отримав поранення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у росії боксер побив 12-річного школяра.