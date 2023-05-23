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У Росії школяр намагався перерізати горло однокласниці на останньому дзвонику (відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Інцидент стався на лінійці Новина оновлена 23 травня 2023, 12:27
Інцидент стався на лінійці. Фото росЗМІ

Дівчинці наклали шви, небезпеки для життя немає

У вівторок, 23 травня, у Волгоградській області Росії школяр просто на святі останнього дзвоника накинувся з ножем на дівчинку.

Про це повідомляють РосЗМІ.

НП сталася у школі №1 міста Іловля. Хлопчик приніс до школи складаний ніж і у всіх на очах вдарив ним однокласницю, що стояла поруч.

За попередньою інформацією, госпіталізація постраждалій дівчинці не знадобилася. Агресивний школяр порізав їй ножем шию — медики наклали їй шви, небезпеки для життя дівчинки немає. Нападника скрутили і передали поліції.

Деякі джерела пишуть, нібито хлопчик був закоханий у цю дівчинку, а вона його почуттів не поділяла. У такий спосіб він вирішив помститися їй. Проте знайомі постраждалої спростовують цю версію та пишуть, що у хлопця нібито не все гаразд із головою.

"Я знайома тієї дівчини і все сталося у мене на очах. Хлопець шизик і просто на неї накинувся. Жодних конфліктів між ними не було", — пише одна з мешканок міста.

У мережі з’явилося відео інциденту – все сталося на помості, у всіх на очах. Дівчинка почала кричати, виникла паніка — довкола були молодші школярі, батьки, вчителі. На допомогу старшокласниці кинулися як учні, і педагоги.

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Як раніше розповідав "Телеграф", у Ханти-Мансійському автономному окрузі росії у місті Пить-Ях директор школи заявила в поліцію на матір дівчинки, якій у волосся вплели канекалони у кольорах українського прапора. Історія отримала несподіване продовження.

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#Росія #Школа #Ніж