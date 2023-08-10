На Дніпропетровщині чоловік із ВІЛ зґвалтував дитину: просто увійшов до будинку та напав

Діти були вдома самі

У місті Синельниковому Дніпропетровської області раніше засуджений, хворий на ВІЛ чоловік, зґвалтував 12-річну дівчинку.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Розслідування у цій справі закінчено, обвинувальний акт направлено до суду. Встановлено, що чоловік зайшов до будинку, де колись мешкав його знайомий. Там вже мешкала інша родина з дітьми. Обвинувачений зрозумів, що 12-річна дівчинка та її молодший брат удома самі, накинувся на дівчинку та затяг її до іншої кімнати, де зґвалтував дитину.

Молодший брат вибіг з дому і сховався. Крики дівчинки почули сусіди, вони викликали поліцію та прибігли на допомогу.

Пізніше стало відомо, що ґвалтівник вже понад 10 років перебуває на диспансерному обліку через ВІЛ. Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави, на нього чекає суд.

Як повідомляв "Телеграф", у Київській області затримано офіцера поліції за неодноразове зґвалтування 10-річної дитини. Дівчинка приходила в гості до його падчерки й у той момент правоохоронець чинив над нею насильство.