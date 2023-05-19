"Якою ж істотою треба бути": під Києвом колишній педагог зґвалтував 4-річну дівчинку

На Київщині чоловік зґвалтував дитину, її вже затримали

У Броварах Київської області стався кричущий інцидент — тут 48-річний чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку.

Як повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, зловмисником виявився уродженець Бердянська, якого раніше судили за розбій та пограбування.

"Якою ж істотою треба бути, щоб чинити сексуальне насильство над 4-річною дівчинкою", — написав він.

Нєбитов також зазначив, що злочин зловмисник скоїв минулої ночі. Він додав, що чоловіка вже затримали.

"Водночас звертаюся до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, насамперед, відповідальні за безпеку та благополуччя своїх дочок та синів", — додав він.

Як повідомили "ТСН" у поліції, раніше злочинець мав відношення до сфери освіти, хоча зараз не є педагогом. Він викладав, коли мешкав у Бердянську. Зазначимо, що спочатку у мережі писали, що він є викладачем одного з ліцеїв у Броварах.

"Подія трапилася вчора у Броварах. Мати залишила чотирирічну дівчинку у подруги – їй потрібно було до лікаря. До будинку, де знаходилася дитина, прийшов знайомий їх родичів. Він і зґвалтував дитину, коли жінка відволіклася. Вона прийшла до кімнати, почувши, що дитина плаче. Це злякало ґвалтівника і він втік із квартири", — повідомили в поліції Київської області.

Раніше "Телеграф" писав, що на Буковині чоловік ґвалтував малолітню онучку.