"Мати року": росіянка морила дітей голодом та годувала котячим кормом

По молодшій дитині повзали мухи

У Тольятті (росія) жінка морила своїх дітей голодом і зрідка годувала котячим кормом. Пізніше з’ясувалося, що батько дітей боявся — якщо розповість про те, що відбувається в сім’ї, жінка його вб’є.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми називаємо її "мати року", — так подруга недбайливої матері описала її в розмові зі своєю знайомою.

За словами подруги, один із співмешканців жінки хотів забрати дітей собі, проте та відмовилася, бо хотіла отримувати допомогу на малюків.

Після чергового плачу за стіною сусіди викликали місцеве МНС. Коли співробітники приїхали, вони побачили, що по молодшій дитині повзали мухи. Відео можна подивитися тут.

Подруга жінки розповіла, що сусіди хотіли виламати вхідні двері, але вирішили дочекатися рятувальників. Проте ті не поспішали їхати.

"У результаті дочекалися, двері відчинили. Адова ситуація…" — розповіла жінка.

Нагадаємо, у Волгоградській області росії школяр просто на святі останнього дзвоника накинувся з ножем на дівчинку.