"Мать года": россиянка морила детей голодом и кормила кошачьим кормом

По младшему ребенку ползали мухи

В Тольятти (россия) женщина морила своих детей голодом и изредка кормила кошачьим кормом. Позже выяснилось, отец детей боялся, что если расскажет о происходящем в семье — женщина его убьет.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы называем ее "мать года", — так подруга нерадивой матери описала ее в разговоре со своей знакомой.

По словам подруги, один из сожителей женщины хотел забрать детей себе, однако та отказалась, потому что хотела получать пособия на малышей.

После очередного плача за стеной соседи вызвали местное МЧС. Когда сотрудники приехали, они увидели, что по младшему ребенку ползали мухи. Видео можно посмотреть тут.

Подруга женщины рассказала, что соседи хотели выломать входную дверь, но решили дождаться спасателей. Однако те не торопились ехать.

"В итоге дождались, дверь открыли. Адовая ситуация…" — рассказала женщина.

Напомним, в Волгоградской области россии школьник прямо на празднике последнего звонка набросился с ножом на девочку.