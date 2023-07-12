"Людина з вирізаним шлунком і кишками": пригожин, що пережив рак, виявився справжнім садистом (розслідування)

Атмосфера страху трималася у всіх структурах головного "вагнерівця" через постійні погрози, а сам він нерідко застосовував насильство до своїх підлеглих

Ватажок приватної російської військової компанії "Вагнера" і призвідник провального заколоту в росії євген пригожин є людиною з садистськими нахилами. Свою жорстокість він нерідко виміщає на підлеглих та колегах.

Про це йдеться у детальному матеріалі про пригожин, який випустили розслідувачі російського ЗМІ "Проект", поспілкувавшись із десятком його знайомих та співробітників.

Так, один зі співрозмовників згадав, що одного разу колега пригожина завинив на нараді, після чого безвісти зник. Тільки через тиждень чоловік з’явився на роботі, а на його тілі було видно сліди побоїв. Тоді він розповів, що кілька днів провів у підвалі під офісом, де його били.

"Про існування такої практики раніше розповідав один із важливих співробітників офісу пригожину В’ячеслав Тарасов. За його словами, побиттям за помилки займається так званий "учитель", а насправді кат, який регулярно звітує про свою роботу пригожину", — йдеться у матеріалі.

Атмосфера страху трималася у всіх структурах головного "вагнерівця", оскільки був постійний тиск та погрози.

"Нам весь час давали зрозуміти, що якщо зробити щось не так, то відріжуть яйця", — сказав політтехнолог, який працював в Африці.

Особисто пригожин також нерідко застосовував насильство до підлеглих. Якось він ударив шофера, щоб той їхав швидше, а вдруге штовхав співробітника зі сходів.

"Навіть у кабінеті у нього висіла фотографія з головами вбитих африканців. Її виявили під час обшуків у будинку бунтівника, але "Проект" вперше демонструє її без купюр (обережно, на слайді шокуюче зображення)", — йдеться у повідомленні.

Фото — Проект

В одній із частин розслідування про пригожина "Проект" повідомив, що раніше "вагнерівець" переніс онкологічне захворювання. Декілька його співробітників, які спілкувалися з ним останніми роками, стверджують, що йдеться про рак абдомінальної області.

"Пригожин лікувався від раку довгий час і проходив серйозну терапію, розповідає один зі співрозмовників. За його словами, зараз "процес утворення пухлини начебто зупинено". Через цю хворобу голова ПВК "Вагнер" веде здоровий спосіб життя і дотримується суворої дієти. Один із багаторічних співробітників Пригожина каже, що останнім часом лише одного разу бачив, як той дозволив собі випити склянку лимонаду», — зазначається у матеріалі.

До речі, у заміському будинку пригожина є ретельно екіпірований медичний кабінет. Після початку заколоту силовики проводили обшук за місцем проживання, а прокремлівські ЗМІ опублікували відповідні фото. На одному з них була видна кімната з реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легень та кисневим концентратором.

Зазначається також, що євгеній пригожин проходив лікування в елітній клініці "Согаз" (у неї є спільні проекти з дочкою президента Марією Воронцовою) і став одним із перших клієнтів зі статусом "супер VIP". У списку VIP-клієнтів клініки журналісти раніше виявили Дмитра Ісааковича Гейлера, а під час обшуків силовики знайшли у пригожина паспорт на ім’я цієї людини, але з його фотографією.

Водночас, знайомі ватажка "Вагнера" не виключають, що проблеми зі здоров’ям підштовхнули пригожина влаштувати збройний заколот у росії.

"Це людина з вирізаним шлунком та кишками!" – каже один із його знайомих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "вагнерівці" жорстоко вбили 55-річного росіянина Євгена Нужина, який потрапив у полон до ЗСУ, а потім перейшов на українську сторону. Прихвосні пригожина вдарили його важким молотом по голові, знявши страту на камеру.