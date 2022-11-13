"Собаці — собача смерть": вагнерівця жорстоко вбили за перехід на бік України (відео)

На записі голова росіянина була прив’язана скотчем до чогось, що нагадує цегляне ковадло

Приватна військова компанія "Вагнера", власником якої вважається наближений до путіна євген пригожин, почала жорстоко розбиратися з солдатами, які зрадили її інтереси. Так, 55-річного Євгена Нужина, який на початку осені потрапив у полон до ЗСУ та перейшов на бік української армії, було страчено перед камерою. Трохи згодом відео було опубліковано в одному з Telegram-каналів, які пов’язують із ПВК.

Більш укорочений варіант запису, де вирізано сам момент вбивства, а також деталі того, що сталося, опублікували в російському каналі Baza, передає "Телеграф". Слід зазначити, що Нужина викрали з вулиць Києва, де під час чергової прогулянки на нього напали невідомі.

Євген Нужин став знаменитим після того, як його інтерв’ю, де він зізнається, що добровільно потрапив до українського полону, зафорсили в мережі. Рішення залишити лави "вагнерівців" чоловік здійснив 4 вересня. Страта ж відбулася менш ніж через два місяці — він сам озвучує на відео дату 11 листопада.

Камера зняла лежачого військового, голова якого була примотана до чогось цегляного, що нагадує ковадло. За словами Нужина, він був у Києві, коли отримав удар по голові і знепритомнів. Прокинувшись у незнайомому підвалі, він почув, що його збираються страчувати.

Відразу після цього "зізнання" чоловіка б’ють важким молотом по голові. Наприкінці відео з’являється слово "Ліквідований". З етичних причин ми публікуємо укорочену версію відео, де сам момент страти вирізано.

Укорочена версія відео з стратою

Варто зазначити, що інцидент не залишив поза увагою і вже згаданий Євген Пригожин. Він відгукнувся про страту "зрадника" дуже розмито, при цьому побічно підтвердивши, що те, що сталося, — правда.

"Я волію дивитися історію в театрі. Щодо окувалдованого, то в цьому шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми, — зазначив він. — Мені здається, цей фільм називається "Собаці — собача смерть". Прекрасна режисерська робота, переглядається на одному диханні. Сподіваюся, під час зйомок жодна тварина не постраждала".

Де саме сталося вбивство "вагнерівця", наразі невідомо. Не виключено, що невідомі могли це зробити на території України.

Додамо, що Євген Нужин був ув’язненим, якого ПВК "Вагнера" завербували до своїх лав. До цього він служив у Росгвардії, а також спочатку підтримував окупацію Криму та Донбасу, загалом позицію Кремля щодо України.

Євген Нужин у полоні ЗСУ

Раніше "Телеграф" розповідав, що бази "вагнерівців" незабаром можуть з’явитися у небезпечній близькості до території України. Що саме задумали росіяни, читайте у нашому матеріалі.