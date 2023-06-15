Залишився без кінцівки, але вижив: на Київщині фура переїхала військового (фото)

На Київщині військовий потрапив під фуру

Не встигли українці забути про резонансну ДТП, коли п’яний суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, як біля Переяслава Київської області вночі 15 червня сталася нова трагедія — тут вантажівка переїхала військового.

Про це пише місцеве видання Proslav, яке отримало коментар від Бориспільського РУП ГУНП у Київській області.

За даними джерела в поліції, інцидент трапився біля АЗС KLO.

Правоохоронці встановили, що водій вантажівки 1960 року народження рухався дорогою Бориспіль-Дніпро у напрямку села Мала Каратуль.

Водій фури зізнався, що не помітив, що на дорозі щось лежить і здійснив наїзд на перешкоду. З’ясувалося, що це був військовий 1994 року народження. Чому він лежав на проїжджій частині, невідомо.

Внаслідок наїзду потерпілий отримав травму у вигляді повної ампутації лівої нижньої кінцівки до середини стегна. Медики, які прибули на місце, доставили його до лікарні.

Зазначимо, що офіційних коментарів від прес-служби поліції Київської області щодо інциденту поки що не надходило.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом 11 червня сталася смертельна ДТП за участю військового.