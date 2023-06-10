Тіла розкидані на дорозі: на Київщині жахлива ДТП, багато загиблих та постраждалих (відео)

На Київщині сталася смертельна ДТП

10 червня на Київщині сталася серйозна ДТП з мікроавтобусом та легковим автомобілем. Внаслідок аварії загинули щонайменше дві людини.

Про це повідомляють столичні телеграм-канали.

За даними очевидців, моторошна аварія сталася в районі села Потіївка. Загиблі та постраждалі буквально розкидані на дорозі.

"З буса двоє загиблих, дитина у критичному стані, дитина у стані середньої тяжкості та четверо у вкрай тяжкому", - зазначають в одному з Телеграм-каналів.

При цьому відомо, що водій та пасажири легкового автомобіля серйозних травм не отримали.

Начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що аварія сталася на трасі Київ-Одеса в районі села Чупира (межує із селом Потіївка).

"У мікроавтобусі загинули двоє — чоловік і жінка. Інформація про кількість потерпілих уточнюється", — написав він.

Водночас інші телеграм-канали пишуть про трьох загиблих внаслідок аварії.

На опублікованих кадрах видно, що людям надають першу допомогу на місці страшної трагедії.

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За попередньою інформацією, люди їхали на плантації квітів, коли одного моменту мікроавтобус занесло.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві у серйозній ДТП постраждав відомий блогер.