Остался без конечности, но выжил: на Киевщине фура переехала военного (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1567
В Киевской области военный попал под фуру
Не успели украинцы забыть о резонансном ДТП, когда пьяный судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, возле Переяслава Киевской области ночью 15 июня произошла новая трагедия — здесь грузовик переехал военного.
Об этом пишет местное издание Proslav, которое получило комментарий от Бориспольского РУП ГУНП в Киевской области.
По данным источника в полиции, инцидент произошел возле АЗС KLO.
Прибывшие на место стражи порядка установили, что водитель грузовика 1960 года рождения двигался по дороге Борисполь-Днепр в направлении села Мала Каратуль.
Водитель фуры признался, что не заметил, что на дороге что-то лежит и совершил наезд на препятствие. Выяснилось, что это был военный 1994 года рождения. По какой причине он лежал на проезжей части, неизвестно.
В результате наезда пострадавший получил травму в виде полной ампутации левой нижней конечности до середины бедра. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.
Отметим, что официальных комментариев от пресс-службы полиции Киевской области по поводу инцидента пока не поступало.
Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом 11 июня произошло смертельное ДТП с участием военного.