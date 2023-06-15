Остался без конечности, но выжил: на Киевщине фура переехала военного (фото)

В Киевской области военный попал под фуру

Не успели украинцы забыть о резонансном ДТП, когда пьяный судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, возле Переяслава Киевской области ночью 15 июня произошла новая трагедия — здесь грузовик переехал военного.

Об этом пишет местное издание Proslav, которое получило комментарий от Бориспольского РУП ГУНП в Киевской области.

По данным источника в полиции, инцидент произошел возле АЗС KLO.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что водитель грузовика 1960 года рождения двигался по дороге Борисполь-Днепр в направлении села Мала Каратуль.

Водитель фуры признался, что не заметил, что на дороге что-то лежит и совершил наезд на препятствие. Выяснилось, что это был военный 1994 года рождения. По какой причине он лежал на проезжей части, неизвестно.

В результате наезда пострадавший получил травму в виде полной ампутации левой нижней конечности до середины бедра. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.

Отметим, что официальных комментариев от пресс-службы полиции Киевской области по поводу инцидента пока не поступало.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом 11 июня произошло смертельное ДТП с участием военного.