Забил любимую до смерти и "отдыхал" в отеле: мужчина лишил жизни 28-летнюю волынянку

Семейная ссора стала причиной смерти молодой женщины

В первый день июня в больницу с телесными повреждениями доставили 28-летнюю жительницу Камень-Каширского района Волынской области. Не придя в сознание, женщина скончалась в реанимации.

Обстоятельства инцидента начала устанавливать полиция, сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

Выяснилось, что накануне во время ссоры ее избил муж, 29-летний местный житель. Полученные женщиной травмы оказались смертельными.

К сожалению, допросить мужчину не удавалось, поскольку после конфликта он покинул постоянное место жительства.

Однако полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника. Оказалось, что он поселился в одной из гостиниц в Маневичах, где был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Следователи начали по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении правоохранителей.

Досудебное расследование продолжается.

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