Забил любимую до смерти и "отдыхал" в отеле: мужчина лишил жизни 28-летнюю волынянку
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Семейная ссора стала причиной смерти молодой женщины
В первый день июня в больницу с телесными повреждениями доставили 28-летнюю жительницу Камень-Каширского района Волынской области. Не придя в сознание, женщина скончалась в реанимации.
Обстоятельства инцидента начала устанавливать полиция, сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.
Выяснилось, что накануне во время ссоры ее избил муж, 29-летний местный житель. Полученные женщиной травмы оказались смертельными.
К сожалению, допросить мужчину не удавалось, поскольку после конфликта он покинул постоянное место жительства.
Однако полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника. Оказалось, что он поселился в одной из гостиниц в Маневичах, где был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"Следователи начали по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении правоохранителей.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина жестоко убил и расчленил собственную мать.