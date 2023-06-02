Стрілянина в Одесі: третій фігурант помер, а дочка застреленої жінки розповіла, що справа не в коханці

В Одесі сталася трагедія на ґрунті ревнощів

З’явилися подробиці про смертельну перестрілку в Одесі 1 червня, внаслідок якої загинуло двоє людей: президент обласної федерації пляжної боротьби Одеської області Руслан Умаров розстріляв свою дружину Олену Мішину та Анатолія Арабаджі, якого називають її коханцем, але за іншою версією він був охоронцем жінки.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO".

Мішина та Арабаджі, який нібито був її коханцем, їхали в машині, коли до них під’їхав Умаров і почав стріляти. Арабаджі відкрив вогонь у відповідь, поранивши Умарова. Він потрапив у лікарню у тяжкому стані, а Арабаджі помер у кареті "швидкої". Загинула також жінка.

Пізніше стало відомо, що Умаров також помер у лікарні наступного дня після стрілянини — 2 червня.

Руслан Умаров — відомий тренер, який підготував першого за 10 років для України чемпіона Європи з вільної боротьби Василя Михайлова.

Руслан Умаров І Олена Мішина

Інший місцевий Telegram-канал опублікував розповідь дівчини, яка представилася як дочка загиблої жінки. Вона розповіла, що її мати більше року не жила з Умаровим, а той не погоджувався дати розлучення та постійно погрожував їй.

За її словами, в машині з матір’ю був не коханець, а охоронець, якого жінка найняла для захисту від Умарова.

Як доказ дівчина надала відео, на якому Умаров розповідає, що охоронець, який з’явився у її матері, нічим їй не допоможе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі поліцейські відкрили вогонь по водію автомобіля.