Стрельба в Одессе: третий фигурант умер, а дочь застреленной женщины рассказала, что дело не в любовнике

В Одессе произошла трагедия на почве ревности

Появились подробности о смертельной перестрелке в Одессе 1 июня, в результате которой погибло двое людей: президент областной федерации пляжной борьбы Одесской области Руслан Умаров расстрелял свою жену Елену Мишину и Анатолия Арабаджи, которого называют ее любовником, но по другой версии он был телохранителем женщины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

Мишина и Арабаджи, который якобы был ее любовником ехали в машине, когда к ним подъехал Умаров и начал стрелять. Арабаджи открыл ответный огонь, ранив Умарова. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, а Арабаджи умер в карете "скорой". Погибла также и женщина.

Позже стало известно, что Умаров также скончался в больнице на следующий день после стрельбы — 2 июня.

Руслан Умаров — известный тренер, подготовивший первого за 10 лет для Украины чемпиона Европы по вольной борьбе Василия Михайлова.

Руслан Умаров И Елена Мишина

Другой местный Telegram-канал опубликовал рассказ девушки, которая представилась как дочь погибшей женщины. Она рассказала, что ее мать больше года не жила с Умаровым, а тот не соглашался дать развод и постоянно угрожал ей.

По ее словам, в машине с ее матерью был не любовник, а охранник, которого женщина наняла для защиты от Умарова.

В качестве доказательства девушка предоставила видео, на котором Умаров рассказывает, что появившийся у ее матери охранник ничем ей не поможет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре полицейские открыли огонь по водителю автомобиля.