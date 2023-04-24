В Криму 21-річний "козак" зґвалтував 94-річну прабабусю друга і заснув на ній

Батьки Сергія погрожують вбити сім'ю потерпілої

Секс-скандал із козою в рф важко перевершити, але росіяни намагаються. Так, днями у Криму 21-річний хлопець, який служить у російському "козачому війську", зґвалтував 94-річну прабабусю друга.

Як повідомляють російські медіа, 21-річний Сергій із села Ізобільне неподалік Севастополя вирішив зустрітися із колишнім однокласником і випити з ним. Той погодився, однак зазначив, що буде за годину. Він запропонував Сергію дочекатися його вдома із прабабусею.

Сергій прийшов у гості вже п’яний, тож його не зупинив той факт, що жінці 94 роки. Він роздягнувся, озвірів і зґвалтував пенсіонерку. Коли додому повернувся однокласник, то застав "друга" на своїй прабабусі — ґвалтівник заснув.

А коли прокинувся, "козак" зрозумів, що накоїв і утік з місця пригоди. Сховався в машині на дворі, однак його затримала поліція за заявою постраждалої. На цьому історія не закінчилася. Батьки Сергія після цього інциденту пообіцяли вбити сім’ю потерпілої, бо ті зіпсували життя їхньому синові.

Нагадаємо, що у російській школі дітей гвалтували за провини у навчанні та поведінці. Причому систему покарань вигадав 76-річний викладач спецшколи. Тим часом на окупованих територіях російські окупанти лякають місцевих жителів статевими органами.