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Кричав "росія перемогла, слава Люциферу", а потім вистрибнув: на Київщині сталося дивне самогубство (фото)

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Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Місце самогубства Новина оновлена 24 квітня 2023, 17:10
Місце самогубства. Фото Колаж "Телеграфу"

Поліція розслідує подробиці трагічного випадку

В Обухові, що на Київщині сталося дивне самогубство. Чоловік з криками "росія перемогла" вистрибнув з багатоповерхівки.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, подія сталася зранку. Якийсь чоловік кричав "росія перемогла, слава люциферу", а потім вистрибнув з 9 поверху, йдеться у повідомленні.

Фото з місця подій. Тіло самогубця лежить на асфальті

В мережі або жартують над випадком, або намагаються зрозуміти причину вчинку. До прикладу, один із коментаторів вважає, що причиною самогубства може бути психологічний розлад. У поліції нині розслідують обставини трагедії.

Скриншот

"До Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від очевидців — чоловік вистрибнув з вікна 9 поверху. Від отриманих травм 40–річний житель міста Обухів помер до приїзду медиків", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, що минулого місяця у Львові з автомата застрелився 18-річний курсант. За словами однокурсників, хлопець залишив передсмертну записку про ситуацію на факультеті, однак потім вона кудись зникла. Також нагадаємо, що два місяці тому у Броварах на Київщині з 14-го поверху вистрибнула 11-річна дитина.

Теги:
#Київська область #Самогубство #Випав з вікна #Вистрибнув з балкона