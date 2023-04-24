Кричав "росія перемогла, слава Люциферу", а потім вистрибнув: на Київщині сталося дивне самогубство (фото)

Поліція розслідує подробиці трагічного випадку

В Обухові, що на Київщині сталося дивне самогубство. Чоловік з криками "росія перемогла" вистрибнув з багатоповерхівки.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, подія сталася зранку. Якийсь чоловік кричав "росія перемогла, слава люциферу", а потім вистрибнув з 9 поверху, йдеться у повідомленні.

В мережі або жартують над випадком, або намагаються зрозуміти причину вчинку. До прикладу, один із коментаторів вважає, що причиною самогубства може бути психологічний розлад. У поліції нині розслідують обставини трагедії.

"До Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від очевидців — чоловік вистрибнув з вікна 9 поверху. Від отриманих травм 40–річний житель міста Обухів помер до приїзду медиків", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, що минулого місяця у Львові з автомата застрелився 18-річний курсант. За словами однокурсників, хлопець залишив передсмертну записку про ситуацію на факультеті, однак потім вона кудись зникла. Також нагадаємо, що два місяці тому у Броварах на Київщині з 14-го поверху вистрибнула 11-річна дитина.