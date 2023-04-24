В Крыму 21-летний "казак" изнасиловал 94-летнюю прабабушку друга и уснул на ней

Родители Сергея грозятся убить семью потерпевшей

Секс-скандал с козой в россии трудно превзойти, но россияне пытаются. Так, на днях в Крыму 21-летний парень, который служит в русском "казачьем войске", изнасиловал 94-летнюю прабабушку друга.

Как сообщают российские медиа, 21-летний Сергей из села Изобильное недалеко от Севастополя решил встретиться с бывшим одноклассником и выпить с ним. Тот согласился, однако отметил, что будет через час. Он предложил Сергею дождаться его дома с прабабушкой.

Сергей пришел в гости уже пьяным, поэтому его не остановил тот факт, что женщине 94 года. Он разделся, озверел и изнасиловал пенсионерку. Когда домой вернулся одноклассник, то застал "друга" на своей прабабушке — насильник уснул.

А когда проснулся, "казак" понял, что натворил и скрылся с места происшествия. Спрятался в машине во дворе, однако его задержала полиция по заявлению пострадавшей. На этом история не окончилась. Родители Сергея после инцидента пообещали убить семью потерпевшей, потому что те испортили жизнь их сыну.

Напомним, что в российской школе детей насиловали за провинности в учебе и поведении. Причем систему наказаний придумал 76-летний преподаватель спецшколы. Тем временем на оккупированных территориях российские оккупанты пугают местных жителей половыми органами.