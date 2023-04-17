Є вже десятки відео, де росіяни страчують полонених українців: озвучено жахливі подробиці

Відео зі стратою військового з’явилося в мережі саме зараз недарма

Опубліковане у соціальній мережі у квітні відео зі стратою українського військового з боку окупантів є далеко не єдиними. За останні дев’ять місяців повномасштабної війни українська сторона отримала кілька десятків відео, на яких знято знущання і страту наших захисників, які опинилися в російському полоні.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів у інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, росіяни спеціально знімають такі відео, де вони вбивають українських беззбройних полонених, щоб підтримувати "градус антиукраїнської істерії" всередині самої росії.

"Наступний, напевно, сенс їм це робити, щоб мотивувати своїх військовослужбовців не здаватися в полон, тому що дивіться: ми їх вбиваємо, значить вони так само вбиватимуть вас, тому що ви російські військові. І тут же вони хочуть своїх військовослужбовців зв’язати на крові, тобто розуміють, що це прямий злочин. Усі. Відступу немає", — сказав він.

Відео зі стратою наших військових з’явилися саме зараз, мабуть, на тлі гучних обговорень контрнаступу ЗСУ. Таким чином росіяни намагаються залякати українських захисників та зруйнувати плани української армії.

"Усі говорять про наступ з боку ЗСУ, який, ймовірно, має початися. Отже, що роблять росіяни? Вони роблять такий інформаційний вкид, щоб напевно показати: українські військовослужбовці не наступайте на нас, бо ми вас братимемо в полон і відрізатимемо голови. Можливо, вони думають, що це нас може зупинити", — вважає Лубінець.

Таких жорстоких відео зі знущаннями та публічними стратами українських воїнів Офіс омбудсмена отримав кілька десятків.

"Це відрізання голів, статевих органів, вух, носа, кінцівок, фаланг на руках, різні відео, які самі публічно записують російські військові", — наголосив він.

Верифікувати поки що вдалося лише кілька злочинців, які вчинили ці злочини. Один із них, до речі, був покараний – загинув на полі бою.

Також Дмитро Лубінець прокоментував відео, на яких нібито український військовий страчує російських військовослужбовців. Воно, вірогідно, було фейком.

"У телеграм-каналі з’явилося відео, де, ймовірно, військовослужбовець української армії вбиває російських військовослужбовців. Ми за цим фактом звернулися, перевірили, цей факт не підтвердився. Ймовірно, це було постановочне відео, яке зняли російські військові", — заявив він.

Крім того, росіяни закидали в мережу фейк про нібито вбивство 12 російських військових, які здалися в полон і їх розстріляли.

"Тоді Росія вимагала розслідування цього факту, ми окремо робили аналіз з цього відео. Було встановлено, що це справді українські військові. По-друге, це відео яскраво демонструє військовий злочин російських військових. Там було 12 військових, 10 вдали, що здаються в полон, двоє — залишалися зі зброєю і намагалися вбити наших військових. Спроба продовження військових дій під маскою здачі в полон — прямо трактується (як військовий злочин)", — заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Служби безпеки України Василь Малюк дав обіцянку знайти російських нелюдів, які відрізали голову ще живій людині.