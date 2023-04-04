"Вагнерівці закатували мирну людину, а не грузинського найманця": у мережі впізнали чоловіка на жорстокому відео

Росіяни спробували видати один військовий злочин за інший

Росіяни регулярно скоюють воєнні злочини, за які їх просять покарати. Бойовики, ймовірно, закатували мирну людину й назвали це розправою над "грузинським найманцем". Воєнний злочин скоїли найманці ПВК "Вагнера".

Відео днями поширили у себе російські пропагандистські канали. З ролика видно, що у будинку вагнерівці примотали скотчем до стільця чоловіка. Людина перебуває без свідомості, але дихає. У цей час бойовик водить смичком по скрипці, а коли людина не реагує на звук – просить "колегу" підняти йому голову та стукає по ній смичком від скрипки.

Чоловік взагалі не реагує на постукування. Вочевидь він виснажений і міг піддаватися знущанням. Російські ЗМІ подали це, як веселощі над полоненим грузинським найманцем. Однак в мережі швидше за все встановили чоловіка, з якого знущаються. Це мешканець Донбасу Віталій, у якого раніше брали коментар українські журналісти.

Особа Віталія не підтверджена, також у зв’язаного чоловіка помітні вуса. Однак підборіддя, брови та форма обличчя дуже схожі до Віталієвих. Відео опублікував український блогер Ігор Лаченков.

Нагадаємо, що раніше великий резонанс здобуло відео вбивства полоненого Олександра Мацієвського, яке зняли російські бойовики. Ролик викликав гучну реакцію українців та світу, а СБУ відкрила кримінальну справу через розстріл бійця.